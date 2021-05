Kuidas motiveerida inimesi vaktsineerima? USAs katsetatakse meetodeid tasuta õllest kuni miljoni dollari loosimiseni

Walmart teatas sel nädalal, et vaktsineeritud nende poes maski kandma enam ei pea Foto: Scanpix

Kuigi USA terviseamet (CDC) teatas sel nädalal, et vaktsineeritud inimesed võib lubada enam-vähem kõikjale taas ilma maskideta liikuma, ei ole vaktsineeritute protsent eri osariikides just liialt eeskujulik. Nii leiutavad nüüd erinevad osariigid "huvitavaid" motiveerimisviise, et rahvast COVID-i vastast süsti tegema meelitada.