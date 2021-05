Kinnisvaraturul toimuv tekitab segadust. Ilmuvad lood, mis ühelt poolt ütlevad, et sügiseks ei ole pealinnas enam müügis ühtegi normaalset korterit. Eesti Pank ütleb, et on vajadusel valmis karmistama kodulaenu tingimusi. Teisalt on aga info, et uusarendustes valmib järjest rohkem kortereid ning lisaks kaob suurem kirg kinnisvaraturult endale midagi endale haarata. Kes on tahtnud, on korteri juba ostnud. Pidu saab läbi.