PUUST JA PUNASEKS | Millised piirangud leevenevad homme, millised hiljem?

Piirangud, mis leevenevad homsest, 17. maist:

Lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Välitingimustes võib avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates liikuda ja viibida, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 25 inimest rühmas. Osalejate arvu piirmääraks kehtestatakse 250 inimest. Välialade lahtiolekuaeg on lubatud vahemikus kell 6–22.