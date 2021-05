Riigifirma tulusaim äri müüakse poolesaja miljoni euroga

Veel mõni aasta tagasi vireles Eesti Raudteest eraldatud kaubaveofirma kahjumis, kuid 2016. aastast ettevõtet juhtima hakanud Raul Toomsalu on Operaili kasumirajale suunanud. (Kuula ka majandusaruande podcasti intervjuud Toomsaluga SIIT.)

Peale n-ö traditsiooniliste riigisiseste kaubavedude tegemise läks firma Soome turule, rendib Venemaal tegutsevatele ettevõtetele vaguneid ning Tapa depoos ehitatakse jälle vedureid. Just viimastena nimetatud tegevused toovad päriselt raha kasumireale. Üle 2000 väljarenditud vaguniga äri tõi sisse ligi 15 miljonit eurot ja kuigi Soome vedusid alustati läinud aasta lõpus, ütleb Toomsalu, et sealgi on sõlmitud mitu olulist lepingut, mis lubavad miljoneid tonne kaubaveomahtu.

Nüüd on valitsus otsustanud, et on õige aeg osa firmat maha müüa. Varem polnud majanduslikult mõtet kahjumis ettevõttest vabaneda, aga käimajoostud äri ja selle kasvupotentsiaali näidates võib korralikult teenida.