Eesti ettevõte hakkab koostama IT-strateegiat Freddie Mercury eksootilisele sünnipaigale

Pindalalt Eestist pea 30 korda väiksem Sansibar on Tansaania osariik, mis asub India ookeanis ning seal elab 2,4 miljonit inimest. Sansibari majandus on sõltunud turismist ja põllumajandusest, kuid nüüd soovib osariigi valitsus saare majandusmudelit kaasajastada, alustades avaliku sektori digitaliseerimisest. Selleks palgati strateegiat koostama Eesti üks juhtivaid IT-ettevõtteid Net Group.

Net Group-i asutaja ja tegevjuhi Priit Kongo sõnul aitavad avaliku sektori IT-lahendused elavdada riigi majandust ning soosida ettevõtlust, mis omakorda soodustab välisinvesteeringute kasvu ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade teket. „Sansibari valitsus kutsus meid strateegiat ja elluviimiskava koostama, sest esiteks on Eesti IT-võimekus seal juba tuntud, Net Group-il on saarel permanentne esindus ning lisaks on meil 10 aastat kogemust erinevate Ida-Aafrika riikide toetamises IT-reformide elluviimisel,“ ütles Kongo.





IT-strateegia esmasteks fookusvaldkondadeks on Sansibari IT-võimekuse tekitamine ja arendamine, kohaliku koondnimetusega Smart Hub Development. „Praktikas on see avaliku ja erasektori koostöös loodav inseneride nii-öelda „löögirühm“, mis oleks võimeline IT lahendusi pärast juurutamist ka käigus hoidma ja arendama. 10 aastat kogemust regioonis on näidanud, et suurim väljakutse ongi kohapealse kompetentsi ja võimekuse tagamine pikas perspektiivis,“ selgitab Kongo. Kongo kinnitusel ei jää suurprojekt kitsalt Net Group-i sooloks, vaid projekti raames kaasatakse tipptegijaid ka teistest IT-ettevõtetest.