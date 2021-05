Peterburi maantee renoveerimine tõotab kujuneda Tallinna ajaloo kalleimaks tee-ehitusprojektiks

Praeguseks on betoonplaadid, mis katavad maantee sõiduteed, kahetsusväärses seisundis, kuna nendevahelised vuugid on lahknenud ja autod põrkavad iga kord sinna otsa.

"Tehnoloogias on palju muutunud. Käisime mõned aastad tagasi Poolas vaatamas, kuidas seal taolisi teid ehitatakse. Liitekohtade loomiseks on nüüd erinevaid võimalusi, et see üleminek oleks täiesti nähtamatu. Nüüd seda teevad suured masinad, nad valavad koha peal betooni välja. Nii suuri töömasinaid Eestis lihtsalt pole," selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.