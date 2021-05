Venelaste koroonavaktsiini pidu on läbi? Brasiilia ravimiameti sõnul võib Sputnik ohtlik olla

Sputniku probleemid algasid täiesti ootamatust kohast: 28. aprillil keelas selle kasutuselevõtu Brasiilia ravimiamet Anvisa, mille esindajate sõnul ei ole nad kindlad Sputniku kvaliteedis, turvalisuses ning efektiivsuses. Samuti ei lubatud Anvisa töötajaid kontrollima vaktsiini tootmistingimusi.

"Sputnikus kasutatav adenoviirus peaks olema surnud, kuid meie katsetes osutus see organismis paljunemisvõimeliseks. See tähendab, et sisuliselt võib Sputnikuga vaktsineeritud inimene saada tavalise külmetusega sarnase haiguse. Enamikel juhtudel on see võrdlemisi ohutu, kuid nõrga immuunsüsteemiga või hingamissüsteemi haigustega inimesed võivad tõsiselt haigestuda," seisab Anvisa otsuses.

Imperial College'i õppejõu Zoltan Kisi sõnul on selline võimalus vaktsiinide puhul väga ebatavaline. "Tavaliselt kustutatakse adenoviirusest paljunemist võimaldav geen vaktsiini väga varases väljatöötamisfaasis."

Enne Brasiilia ravimiameti otsust olid nii Slovakkia kui ka Tšehhi ravimiametid Sputniku vaktsiini osas skeptilised, kuid kumbki neist ei teinud sama jõulist avaldust kui brasiillased. Endine Euroopa ravimiameti juht Guido Rasi rääkis Politicole, et Anvisa otsust tuleb võtta tõsiselt – tegemist on areneva maailma ühe parima ravimiametiga, sest nad on üks-ühele üle võtnud nii Euroopa kui ka USA standardid. "Nad on väga-väga valmis [selliseid hindamisi tegema]. Anvisa on väga küps agentuur."



"Kuna Anvisa standardid on sarnased Euroopa ravimiametile, võib eeldada, et nende väljatoodud probleemid saavad Sputnikule saatuslikuks ka Euroopas. Tõsi, Brasiilia ja Euroopa vaktsiinidoose toodetakse erinevates tehastes, mistõttu ei saa kindel olla, et samad defektid ka Euroopas esinevad," lisas Rasi.

Euroopa ravimiamet alustas Sputniku hindamisega juba märtsis, kuid seni ei ole avalikkusele teada antud, kuidas hindamine edenenud on.

Venemaa: Brasiilia otsus on poliitiline