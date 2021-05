Swedbanki podcast: Tallinna börs on tõusult maailma esikümne seas

Toorainetest räägitakse, et võibolla on tegemist uue supertsükliga. Vask teeb rekordeid, nafta hind on päris hästi taastunud, arutlesid Tarmo Tanilas ja Andres Suimets Swedbanki podcastis.

„Mõõdukas inflatsioon on majandusele hea, aga kohati tekkis tunne, justkui oleks hüperinflatsioon kohale jõudnud," rääkis Tarmo Tanilas. „Väga kiire inflatsioon ei ole aktsiatele hea ja see ongi aktsiate languse taga olnud."



„Tallinna börs oli maailmas esikümnes," ütles Suimets. "Teist nädalalt järjest tehti kõige suuremat käivet Merko Ehituse aktsiaga. Merkol oli mõni nädal tagasi head tulemused ja dividend pandi paika. Aktiivselt kaubeldi veel Tallinna Sadama, LHV, Tallinki ja Coop Pangaga."