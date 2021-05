Eksklusiivsed korterid viie miljoni euro eest. Kas Jurmalast saab uus rikaste kinnisvaraparadiis?

Mullu tehti Jurmala korterite segmendis tehinguid kokku 90,6 miljoni euro eest, mis on 32% rohkem kui aasta varem ning kolme aasta jooksul on näitaja kasvanud 42 miljoni euro võrra ehk tervelt 46%, selgub Latio uuringust. Eelmisel aastal registreeriti Jurmalas kahe eksklusiivse korteri ost - kumbki viie miljoni euro eest, mis on selles turusegmendis viimaste aastate suurim summa.

"Jurmala esmaklassiliste korterite hinnad on turunõuetega kiirelt kohanenud, mis aitab kaasa huvi suurenemisele selle turuosa vastu. Teisest küljest, suur nõudlus odavamate korterite järele on hindu tõstnud rohkem kui esialgu prognoositi. Eriti väärib märkimist Jurmala piirkonna kasvav täht - Kauguri - mis hakkab "tuhast tõusma". Huvi selle vastu kasvab iga kuu, sest Kauguril on suurepärane infrastruktuur - ühistransport, mitu kaubanduskeskust ja meri, samuti on ehitamisel suur puhkepark ja noortemaja, " selgitab Jaungailė-Gaile.