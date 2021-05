Playcenter: mänguväljakute taaskasutus võimaldab edukalt eristuda

Bahh! lõhkes laadaplatsil õhkbatuut, mis oli päev varem Hiinast Eestisse jõudnud. „Nii ta oli. Sellise piduliku avapauguga me 15 aastat tagasi oma tegevust alustasime. Nüüdseks on sellest loost saanud koomiline alguslegend, aga tol hetkel olime parasjagu ähmi täis. Olime oma kahte tellitud batuuti oodanud kolm kuud, et minna suure tuhinaga laatadele head raha teenima. Me ei jätnud ka seal siiski jonni: ostsime kalastustarvete müüjalt nõela ja nöörijupi ning saime hinge kinni pidades päeva õhtusse veeretatud. Mõlemad „rahamasinad“ viskasime pärast esimest päeva mõistagi minema,“ meenutab Ralja ja lisab, et sellest juhtumist said nad ühtlasi väga olulise õppetunni, mida järgivad tänaseni: lastetoodete valdkonnas on kõige olulisemad aspektid toodete kvaliteet ning turvalisus. „Ilma nendeta selles valdkonnas tegutseda ei saa,“ kinnitab Ralja. Kuni Playcenteri asutamiseni tegelesid vennad Argo ja Anar Ralja ühiselt mitme mängutoa haldamisega Tallinnas ja Viljandis, samuti õhkbatuutide rendiga. Ajapikku koondus fookus ja huvi rohkem mänguväljakute rendile, müügile ja hoolduse ning mängutubade planeerimisele. Sisemänguväljakute atraktsioonide tootmiseni jõuti pärast Playcenteri loomist 2013. aastal, välimänguväljakutega tegeletakse alates eelmisest aastast.

Kriisiolukordades on Playcenteri tiimi üks põhimõtteid olnud paindlikkus, uute lahenduste otsimine ning jätkuv arendustegevus. Ralja peab oluliseks igapäevast tööd loovas ja stimuleerivas keskkonnas, mis hoiab vaimu vaba ja strateegilise mõtte erksana. „Kriiside puhul saab määravaks see, millega on tegeletud enne kriisi – kuidas on hajutatud riskid, millised on varem kokku lepitud strateegiad ning kuidas on tagatud kogu meeskonna panus kriisist väljumiseks. Väikeettevõtete puhul on oluline ära kasutada võimet kiiresti ja paindlikult reageerida, leidmaks uusi lahendusi või lähenemisnurki. Näiteks eelmise majanduskriisi ajal sattusid raskustesse paljud meie edasimüüjad, misjärel võtsime sihiks olla rohkem nähtavad lõppklientidele. Nad leidsidki meid üles ja tookordse kriisi saime ületatud suhteliselt valutult,“ räägib Ralja. Aja jooksul on Playcenteri kliendiportfell muutunud järjest mitmekesisemaks: leidub nii eraisikuid kui ka riiklikke ja eraettevõtteid, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi firmasid. „Ka turgude mõttes pole me jäänud lootma vaid Eestile, vaid oleme otsinud Soomes ja teistes Balti riikides sarnaste vaadete ja kogemustega partnereid.“