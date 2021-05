Kaheksa-aastased ostavad endale ise Balti aktsiaid. Eesti naisinvestorid õpetavad lastele varakult rahatarkust

„Hakka pihta, sest mõte, et mul pole piisavalt raha, ma ei tea piisavalt, need mõtted on ja jäävad, aga lihtsalt mõeldes, et tahaks pihta hakata, sellest ei piisa. Tuleb tegutsema hakata,” on Katrin Tammeväli-Vunukaineni soovitus algajatele. Pildil on naisinvestorite klubi liige parajasti oma autokontoris. Lapsed olid kodus lapsehoidja käe all ja oli aega teha tööd.

Priit Simson