Ajujahi mentor: meil õnnestuvad kiired kohanejad ja jätkusuutlikud äriideed. Finaalis on jaeturul uueks Facebookiks pürgiv ettevõte

Finaali pääses ja esikoha eest võitleb ka Elisa mentordatav jaeturu toodete Facebookiks pürgiv Lexi.Market, kes tahab asendada jaemüügis kasutusel olevad tülikad tooteinfo Exceli-failid mugava haldusplatvormiga pilves. Hiljuti kaasati ka Funderbeami üliedukas ühisrahastuskampaania privaatvoorus üle 800 000 euro.

„Täna tegelemegi peamiselt turule tuleku strateegia lihvimisega. Tahame kasvada ja lepingulisi kliente saada. Näiteks hiljuti sõlmisime ka lepingu Ajujahil võistleva hambapesutablette pakkuva Mündiga, kellel aitame tänu meie platvormile lihtsamini jaekettidesse saada. Oleme toeks ka oma konkurentidele," sõnab Lexi.Marketit arendava Brightsparki juht Kari Maripuu.

Mentorkoostöö kohta ütleb Maripuu, et on väljakutsuv olla õpipoisi rollis, kuna ta on ka ise varem mentori kingades sammunud. „Ühel hetkel on kuuldu tuttav ja seda on hea enda jaoks kinnistada. Teisest hetkel on see aga korralik enesekindluse kõigutamine. Kas ma olen kindel? Kas ma tean? Isiklik areng on olnud meeletu ja see toimubki vaid ebamugavustsoonis olles. Teravad küsimused panevad uue pilguga vaatama ja teistmoodi asju lahendama," ütleb Maripuu.

Lexi.Marketi mentori ja Elisa juhatuse liikme Andrus Hiiepuu hinnangul on Lexi.Market kahtlemata üks Ajujahi perspektiivikamaid tiime, kes end 316 alustanud äriidee hulgast on finaali võidelnud. "21. sajandi märksõnadeks on kiire kohanemisvõime, jätkusuutlikkus ja digitaliseerimine. Need on märksõnad, mis on omased Ajujahile ja samas väga südamelähedased ka Elisale. Samamoodi on need ka lähtekohaks edu saavutavatele tiimidele," ütleb Hiiepuu.

Ta lisab, et vettpidava äriidee üheks eelduseks on see, et see lahendab reaalset probleemi, mis inimestel on: „Lexi puhul on see ärikliendi mure, mis puudutab suurt osa jaemüügi telgitagusest, et piimapakk või šokolaad üldse poeriiulile jõuaks - kuidas tooteinfot ajakohaselt esitada ja hallata kaasaegsel pilveplatvormil, mitte eelmise sajandi Exceli-tabelis. See on uus toodete Facebook!"