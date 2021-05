Vandeadvokaat: töötaja saamata jäänud tasu aitab kätte saada pankrotiavaldus

Vandeadvokaat Robert Sprengk soovitab töötajal endal esitada pankrotiavaldus juhul, kui töötasu tehtud töö eest on saamata mitme kuu vältel, töötajale on teada, et tööandja on maksejõuetu ning ettevõtte juhatus ei ole ise pankroti menetlust algatanud. "Pankrotiavalduse esitamine töötaja poolt on alternatiivne võimalus töötajale, kui tööandjalt ei õnnestu töötasu kätte saada, sest siis tasub saamata jäänud palga töötajale töötukassa. Siinkohal tuletan meelde, et avalduse esitamisele peab eelnema pankrotiavalduse tegemise hoiatus. Soovitud tulemuse annab avalduse esitamine ka juhul, kui ettevõte on juba edasi müüdud likvidaatoritele," sõnas Sprengk.