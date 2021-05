Bill Gates ei lahkunud Microsoftist vabatahtlikult? Ettevõtte sõnul sundis teda tagasi astuma armuafäär

Armuafääri toimumist kinnitab ka Bill Gates, kuid tema sõnul ei olnud see siiski Microsoftist lahkumise põhjuseks. "See leidis aset 20 aastat tagasi, kuid lõppes kõikide poolt sõbralikult," kommenteeris Bill Gatesi pressiesindaja Wall Street Journalile. "Gatesi otsus juhatusest lahkuda ei olnud kuidagi antud uurimisega seotud. Kui te vaatate Gatesi varasemaid avaldusi, siis ta rääkis rohkema aja pühendamisest heategevusele juba aastaid varem."

Bill ja Melinda Gates teatasid möödunud nädalal, et lahutavad 27 aastat kestnud abielu. USA meedia teatel on neil juba olemas kokkulepe, kuidas jaotada maailma ühe rikkaima mehe Bill Gatesi vara, mille koguväärtus on umbkaudu 102 miljardit eurot. Nad on lubanud ühise heategevusorganisatsiooni juures koostööd jätkata ka peale lahutust.