Segadus "parim enne" kuupäevaga viib endiselt toiduraiskamiseni

"Parim enne" tähendab Holstingu sõnul, et toidu kvaliteet võib hakata märgitud kuupäevast langema, kuid see kvaliteedikadu pole ohtlik. "Parim enne" kuupäeva kukkudes peaks inimene jälgima, kas toidu pakend on terve. Holstingu sõnul võib augu kaudu pakendisse sisse pääsenud õhk mõjutada toidu kvaliteeti veidi kiiremini.