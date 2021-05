SEB roboinvestor nõustab otse nutitelefonis. Pakutakse viit SEB fondi

Iga alustavat investeerijat nõustatakse otse nutitelefonis, lahendust saab kasutada ööpäevaringselt ja investeerida alates mõnest eurost kuus. Tegemist on täiesti uue lahendusega Baltikumis.

„Kliendid ütlevad, et nad pelgavad investeerimisega alustamist, sest arvavad, et neil pole piisavalt sääste, teadmisi või aega. Uus roboinvestor annab kliendile personaalse investeerimissoovituse ning aitab alustada investeerimisega lihtsalt, mugavalt ja väikeste summadega oma nutitelefonis. Roboinvestor nõustab tuhandeid kliente ühekorraga - ei pea broneerima aega ega ootama järjekorras. Esimeses etapis on roboinvestor mõeldud just alustavatele investoritele, sügisel aga suureneb pakutavate finantsinstrumentide valik oluliselt ja katab ka edasijõudnud investorite vajadusi," selgitas SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Värskest SEB korraldatud uuringust selgub, et investeeringud puuduvad Eestis üle 40% elanikkonnast, ent ligi pooled neist, kes hetkel ei investeeri, võiksid investeerimiseks säästa 20-100 eurot kuus, ilma et see nende tavapärastele tarbimisharjumustele märgatavalt mõjuks.

„Eesti leibkondade hoiuste maht oli märtsis 17% suurem kui aasta tagasi. Ehk kui aastaga on kokku pangakontodele juurde lisandunud 1,43 miljardit eurot, siis umbes pool sellest on olnud täiendav sääst, mis on tekkinud kriisist tingitud vähenenud tarbimisest. Täna, mil hoiuste intressimäärad on nullilähedased, on sobiv hetk lisaks pangahoiustele kaaluda oma tuleviku kindlustamiseks teisigi alternatiive. Investeerimine võib aidata oma sääste paremini inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest kaitsta ning kasvatada vara väärtust tulevikus," lisas Leppänen.

Investoriks 15 minutiga