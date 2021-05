Energia säästmine on tulevikumõtlemine

„Alates selle aasta 1. märtsist kasutatakse energiamärgistel klasse A-st kuni G-ni ja lõputult plusse enam tähtede taga ei ole. A-klass on nii roheline, et seda veel väljastatud polegi, nii et sinu mullu ostetud kõige energiasäästlikum A+++ külmik võib tänavu vabalt B-klass olla. Masinas endas muidugi ei muutu midagi, lihtsalt märgiste andmise ja lugemise süsteem tehti inimesele arusaadavamaks. Põnev fakt on see, et akuseadmetele näiteks energiamärgist ei väljastatagi, nii et kui hakkad akuga seadet ostma, uuri, kuidas on aku toodetud, kui kaua see vastu peab ja milliseid boonuseid akuga töötav masin veel sisaldab. Minu tolmuimejal on näiteks väga äge imemistehnoloogia ja filtersüsteem, mis töö hästi efektiivseks teevad.“