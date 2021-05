Eestlane enamasti õlut välja ei vala ning eelistab purgile klaaspudelit

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige, Lehe pruulikoja juht Tanel Nurmeots kommenteeris uuringu tulemusi vaadates, et väiketootjad villivad üha rohkem alumiiniumpurkidesse ja ta loodab, et ka tarbijad võtavad purgipakendi aja jooksul täielikult omaks. “Purgis säilib õlu tegelikult palju pikemalt värske, sest jook on kaitstud valguse ja hapniku eest,” selgitas Nurmeots. “Lisaks on purgipakend mitu korda kergem kui klaaspudel, mistõttu väheneb transportimisel süsinikujalajälg ning ka tarbijal on mugavam joogid kaasa haarata.”

Kantar Emori uuring tõi välja, et hoolimata purgi eelistest valib klaaspudeli praegu 58% ja purgi 19% vastanutest. 23% inimestest märkis, et neil pole selget eelistust.

Vastanute arvates maitseb pudelisse viilitud õlle paremini

Kuigi Nurmeotsa kinnitusel plekkpurk mingit spetsiifilist maitset joogile ei anna, siis 47% vastanutest arvas, et klaasist pudelisse villitud õllel on puhtam maitse võrreldes plekkpurgis pakutava õllega. “Kui õllel on plekimaitse, siis on midagi valesti läinud pruulimisel mitte pakendamisel,” rääkis Nurmeots.

“Aga selge on ka see, et kõige paremini maitseb jook siis, kui valada see välja ja juua klaasist. Nagu me ei joo head veini otse pudelist, ei tasu ka aromaatsete väärishumalatega pruulitud käsitööõlut otse pakendist pruukida. Meie liidu sõnum õllesõpradele on: vala õlu välja!”

Samas otsustab õlle välja valada ja klaasist juua kõigest 41% vastajatest. Mõnevõrra rohkem teevad seda naised - 48% naistest vastas, et valavad õlle alati välja, meestest joob õlut alati klaasist oluliselt vähem - 37%.

Purki eelistatakse eelkõige pakendi kerguse tõttu

11% küsitletutest vastas, et pudelist on jooki mugavam juua ja 9% vastanute hinnangul näeb klaaspakend purgi kõrval ilusam ja esteetilisem välja. Seevastu purgi eelistajate peamiseks argumendiks oli pakendi kergus (64% vastanutest), teiste põhjusena toodi välja ka lihtsam pakendi käitlemine (17%) ja pakendi mugavus (11%).