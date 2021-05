Pikad töötunnid tapavad aastas üle poole Eesti jagu inimesi

Kuigi WHO uuring ei hõlmanud pandeemia perioodi, siis WHO ametnike sõnul võivad hiljutised kaugtöö trendid suurendada pika tööajaga seotud riske.

"Meil on mõned tõendid, mis näitavad, et kui riigid lähevad lockdown'i, suureneb töötundide arv umbes 10%," ütles WHO tehniline ametnik Frank Pega.