Kas koroonapandeemia tõstis Nublu vererõhku? Tema ettevõtte kasum vähenes mullu märkimisväärselt

See kõik tähendab, et kui ettevõte teenis 2019. aastal 49 729 eurot kasumit, siis 2020. aasta ärikasum oli vaid 21 998 eurot. Kusjuures oluline on siinkohal märkida, et ettevõte on asutatud 2019. aasta märtsi lõpus, mis tähendab, et 2020. aasta majandustulemused kajastavad mitu kuud pikemat perioodi.