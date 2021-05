Soomet ohustab tõsine meditsiiniõdede kriis, mis võib ka Eestisse üle kanduda

Eestis on meditsiiniõdede puudus olnud probleem aastaid. Soomes on see probleem aga veel suurem. Nad loodavad puuduolevad õed muu hulgas Eestist leida.

Sel kümnendil läheb Soomes vaja ligikaudu 30 000 uut meditsiiniõde, kirjutab Soome meedia. Praegused õed lähevad pensionile ja eakate inimeste arv riigis suureneb, elanikkond vananeb. „On pensionäre, väljarändajaid või muul põhjusel sektorist lahkuvaid inimesi,” tõdes Tampere rakenduskõrgkooli õendushariduse õppejõud Anne Mäenpää. Tampere rakenduskõrgkooli lõpetab igal aastal umbes 300 õde. Sellest ei piisa, sest sel kümnendil jääb Soome omavalitsustes pensionile umbes 13 000 meditsiiniõde.