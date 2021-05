Reterra rajab üle 30 miljoni euro eest Rae ja Peetri piirkonda uue elurajooni

Raemõisa elamutes on ettevõtte pressiteate järgi kahe- kuni viietoalised korterid, kõikidel rõdud või terrassid. Kahetoalise korteri hind algab 95 900 eurost. Päikesepaneelidega varustatud uusarenduses on A-energiaklassi hooned.

"Majade vahele on arvestatud piisavalt ruumi, mis tagab elanikele privaatsuse ja mugavad parkimisvõimalused. Lähedal asuv kergliiklustee soodustab liikumist nii jalgsi kui rattaga. Piirkonnas on mitmeid koole ja lasteaedasid, sportimisvõimalusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Raemõisa asub kõigest 3,5 km Tallinna linnapiirist ning on Tallinn-Tartu maanteelt kergesti ligipääsetav. Esimesed pered saavad oma uude koju kolida juunis 2022," teatas ettevõte.

"Reterra jaoks on oluline, et kodud oleksid kestvad, kvaliteetsed ja funktsionaalsed ning neid ümbritseks terviklik elukeskkond. Meil on väga hea varasem koostöökogemus PIN arhitektidega Tallinnas Woho kvartalit ja Tartus Raadimõisa Kodusid rajades – nende arhitektuurilahendused on praktilised, kutsuvad ning keskkonda sulanduvad tänu suurele kogemusele elukeskkondade kujundamisel," ütles Reigo Randmets, Reterra Estate tegevjuht.

Reterra Estate OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev kinnisvara arenduse ja investeerimisega tegelev ettevõte. Ettevõtte peamised investeeringud on suunatud ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara arendusprojektidele Tallinnas, Tartus ja Riias.

2019. aastal alustati Tartus 267 korteriga Raadimõisa Kodu rajamisega, Tartus on veel kerkimas ligi 150 korteriga Lumina Kodud uusarendus. Harjumaal Tabasalus on ettevõte arendanud Pähkli ja Viimsis Mustika villade elamurajooni. Tallinnas on lisaks valminud WOHO 50 luksuskorterit Pipedrive tornmajas. Projekteerimisfaasis on Tallinnas veel Hipodroomi, Kalamajas Tööstuse 54 ja Peterburi teel asuvad elamuarendusprojektid.

Ärikinnisvara valdkonnas arendab Reterra Tallinnas Tabasalus 13 000m2 suurust kaubandus- ja teeninduskeskust, mille esimesel korrusel hakkab paiknema Selver ja teisel ja kolmandal korrusel büroo- ning kaubanduspinnad.