Turundus, mida poleks olnud – päästvad turundustegevused

Stockmann: Delikatess toiduosakond, helista ja telli teenus, virtuaalne moenõustamine

Teatavasti olid viimase pandeemialaine ajal avatud vaid toidu- ja esmatarbepoed, millest tulenevalt oli klientide kaubavalik piiratud. Selleks, et säiliks võimalus moe- ja koduosakonna kaupa mingil määral siiski klientideni tuua, otsustati läbi viia nutikaid ümberkorraldusi.

„Oleme ka varasemalt Delikatessi ehk toiduosakonna juurde toonud teemakohalisi tooteid moe- ja koduosakonnast, kuid sel kriisiajal on see olnud eriti oluline,“ nentis Stockmanni kommunikatsiooni valdkonna juht Kristiina Vahesalu. Et teiste osakondade kaubad isolatsiooni tõttu täiesti puutumatuks ei jääks, toodigi toidupoodi püsivalt näiteks koduosakonna kaupu.

Samuti töötati klientidele välja „helista ja telli“ lahendus, et säilitada võimalust osta laiemast valikust moe-, laste-, kodu-, või kosmeetikaosakonna tooteid. Kindla toote osas sai helistada poodi, küsida vajalikku nõu ning vormistada tellimus. Läbi rakenduste Viber või WhatsApp sai kliendile teha kaupluses olevatest toodetest virtuaaltuuri.

Samade rakenduste kaudu hakkas Stockmann pakkuma ka virtuaalset moe- ja ilunõustamist. E-poodlemise üks suurimaid miinuseid on teadmatus selle osas, mida konkreetne toode endast täpsemalt kujutab või kas see on üldse sobiv. Virtuaalne nõustamine lahendab mõneti seda probleemi ning pakub klientidele kindlustunnet.

SEB: kriisiaja kampaania küberturvalisustest, imagokampaania video

Kriisiajaga on hüppeliselt kasvanud küberkelmuse juhtumid, kus mistahes viisidel üritatakse inimestelt raha välja petta. Taolised juhtumid muutusid lausa nii regulaarseks, et SEB võttis otsustava sammuna vastu Leedu sotsiaalmeedia agentuuri Soma ettepaneku luua küberturvalisust propageeriv kampaania, mille fookuseks on temaatiline test.