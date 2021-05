Väikepruulijate liit: riik käitub meiega ebavõrdselt. Löögi saavad just maapiirkonnas tegutsevad väiketootjad

Veinitalu pidava Tiina Kuuleri sõnul on Eesti varem teinud ise ettepaneku kääritatud joogi soodusaktsiisi kohta, koostanud sellele ettepanekule mõjuanalüüsi ja leidnud, et sellega seonduvalt täiendavaid kulusid ei kaasne. "Seda ootamatum on uue valitsuse koostatavas aktsiisiseaduse eelnõus olev loogika, et soodustuse rakendamisega seonduvad IT-kulud kaaluvad üles väiketootjate ebavõrdsesse olukorda panemise. Ei tahaks hästi uskuda, et seisukoht on järsku 180 kraadi pöördunud vaid seetõttu, et ühe suurtootja „kodupartei" nüüd valitsuses tagasi on."