Ehitusmaterjalide hinnad rallivad üles

Üleilmne toorainedefitsiit ja allhankijate tarnehäired on toonud kaasa ehitusmaterjalide nappuse ja hinnatõusu. Turg on heitlik ning mõnes tootegrupis kehtivad müügihinnad mitte enam nädalaid või päevi, vaid tunde.

Decora tegevdirektor Eike Tubli-Müüri sõnul on kõige suurem probleem kivivilla ja vahtplastiga, kus tarneajad on liikunud kahelt nädalalt kahe kuu peale.

Tubli-Müür tunnistas, et kui varasematel aastatel on materjalide hinnatõusud jäänud kolme-nelja protsendi lähedale, siis tänavu on mõne toote hinnakasv kolossaalne.