Indias valitsev pandeemia jätab jälje ka teeistandustele

Musta tee turul ilmneb teevarude puudus. Selle põhjuseks on olukord Indias, mis on üks suuremaid tee viljelusriike. Ühest küljest kuivendas ajalooline põud sealset toodangut võrreldes eelmise aastaga 48 protsenti.

Langus on peamiselt tingitud vihma puudumisest, tsiteeris Darjeelingi teeühingust Sandip Mukherji. Kuid oma roll on ka koroonapandeemial.

Lääne-Bengalis Darjeelingi piirkonnas töötab umbes 90 teeistanduses üle 70 000 inimese. Enamik neist on naised. Kuna majutusruumid on kitsad on koroona nakatumise oht vastavalt kõrge. Seetõttu kohustas osariigi valitsus teeistandusi võtma tööle vaid poole tavapärasest tööjõust ja järgima rangemaid hügieenieeskirju. See aga omakorda takistab sordi korjelust mais.

Financial Timesi aruande kohaselt oli paljudel teeistandustel 2020. aastal õnne ja koroonapuhangud neid otseselt ei mõjutanud. Kuid see on ilmselt vahepeal muutunud. "Eelmisel aastal säästeti teeaedasid imekombel," tsiteeris India teeameti esimees ajalehte Prabhat Bezboruah. Praeguses infektsioonilaines on aga "ennustused kurjakuulutavad". Seda, kuivõrd see mõjutab Euroopa teesõpru, ei saa veel täpselt kindlaks määrata.