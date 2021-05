METSAlahendused – metsavaht Sinu metsas

Mida me teeme? METSAlahenduste eesmärk on pakkuda Eesti metsaomanikele personaalset, kvaliteetset ja läbipaistvat metsahaldusteenust. Tegemist on teenusega, mis tagab metsaomanikule selle, et tema mets oleks hooldatud ja tööd planeeritud ning teostatud parimal võimalikul viisil. Tööde planeerimisel ning aruandlusel kasutatakse tänapäevaseid infotehnoloogilisi vahendeid, mis tagavad kiirema ja parema ülevaate tehtavatest töödest ning metsa seisundist. METSAlahendused ei soovi osta metsakinnistuid ega raieõigust.

"Väikesele erametsaomanikule pakub raietööde kavandamine alati parasjagu peavalu. Kuigi turg on teenusepakkujatest pungil, on valiku tegemine justkui loosiratta keerutamine. Alati leidub libeda müügijutuga huvilisi, kes ilma kohapeal käimata ümmarguste summadega pakkumisi teevad. Positiivse üllatusena oli METSAlahendused esimene firma, kes tuli ka päriselt kohale metsa vaatama ning ei pakkunud mulle suvalist summat, vaid tasu tegeliku väljatuleku pealt: täpselt nii palju, kui minu mets müügi hetkel turul väärt on. Jutt oli veenev, kaup tundus aus ja vahendustasu mõistlik. Nii otsustasingi võtta riski, lükkasin varasemad pimedad pakkumised kõrvale ja lõin METSAlahendustega käed. Järgnes koostöö, mida ma ei olnud oma metsa majandamisel veel seni kogenud: minuga räägiti juba alguses läbi kõik sammud, kooskõlastati täpne tööde ajakava, pandi paika väljaveoteed ja lepiti kokku sortimendid. Kõik kokkulepped pidasid ja asjaajamine oli lõpuni läbipaistev. Kogu ettevõtmist saatis tihe suhtlus ja regulaarne aruandlus materjali ülestöötamise ning turustamise seisu kohta. Mõtlesin tükk aega, et kus on konks. Selgus, et konksu ei olnudki. Selle asemel sain endale hea partneri ja abimehe ka tulevaste metsatööde jaoks. Soovitan METSAlahendust kõigile, kes peavad lugu ausast mängust ja läbipaistvast asjaajamisest."