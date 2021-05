Raha kantimiseks kasutati Leedu finantstehnoloogiaettevõtet UAB Finolita Unio. Kusjuures neil on olemas ka luba Eestis tegutsemiseks. See-eest ei tee ettevõttele järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon, mis seletas eile Äripäevale, et UAB Finolita Unio pakub Eestis enda teenuseid piiriülese tegutsemisevabaduse alusel ning järelevalvet teeb selle üle Leedu Finantsinspektsioon, kes väljastas UAB Finolita Uniole tegutsemisloa.

Küberpettuste ohvrite huve esindava European Funds Recovery Initiative’i juhi Elfriede Sixti sõnul on Leedu ja Eesti regulatsioonides suuri puudujääke. “Eestis ja Leedus on finantsteenuste osutamise litsentside saamine tehtud väga lihtsaks. Sisuliselt on tegemist offshore-finantsettevõtete paradiisiga,” rääkis Sixti.