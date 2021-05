Pankrottide arv tõusis märkimisväärselt. Viimati nähti selliseid numbreid kümme aastat tagasi

Viimati kasvas pankrottide arv märkimisväärselt ülemaailmse majanduskriisi mõjul 2008. ja 2009. aastal, kui kasv ulatus aastases võrdluses isegi 150%-ni. Marginaalne kasv (+2,4%) toimus ka 2017. aastal, kuid see oli vaid kaheksa ettevõtte võrra toimunud muutus. Mullu suurenes pankrotistunud ettevõtete arv sellele eelnenud aastaga võrreldes 271-lt ettevõttelt 341 ettevõtteni ehk 26%. Pankrotti läinud ettevõtete osakaal kõigist ettevõtetest on siiski endiselt vaid 0,15% registreeritud äriühingutest.

„Pankrottide arv püsis 2020. aastal madalal tasemel, kuid trendina toimus pankrottide arvus siiski märkimisväärne tõus, millist me ei ole näinud eelmisest suurest majanduskriisist alates. Võib eeldada, et tegemist oli osaliselt juba koroonakriisist tingitud mõjudega, kuid kuna pankrotiprotsess on pikaajaline, siis ilmselt suuremat mõju näeme siin alles järgmisel aastal," selgitas Creditinfo Eesti analüütik Helen Tinkus.