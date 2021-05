Luminor: tõus aktsiaturgudel veel jätkub, kuid tasub olla ettevaatlikum

Luminori privaatpanganduse portfellihalduri Kalle Kose sõnul andis aprillis finantsturgudele lisatuge uudis veel ühest USA abipaketist. Seekord 1,8 triljoni dollari ulatuses ja perede toetuseks, mida rakendatakse järgmise kümne aasta jooksul.

Kose nentis, et objektiivselt võttes ei peaks uus kümne aasta kava investorite jaoks eriline rõõmusõnum olema, sest valitsussektori täiendavaid kulutusi finantseeritakse pea täielikult mitte uue riigilaenu, vaid maksutõusuga ettevõtete ja jõukamate eraisikute jaoks. „Esialgu on investorid aga eelistanud neid tulevasi negatiivseid mõjusid ignoreerida ning keskenduda sellele, et turule liigub rohkem raha. Aktsianõudlus püsib eriti USAs kõrge ja kasvab veelgi," ütles Kose.

Samal ajal tagavad aga nii USAs kui ka mujal juba rakendatud koroonaviirusega seotud majanduse elavdamise meetmed selle, et suurem osa elanikkonnast on võimeline tegema tarbimiskulutusi koroonaeelses mahus. Tulemuseks on olnud kaupade tarbimise pidev kasv eelmisest suvest alates ja vastavalt paranenud makromajanduse näitajad. Enne, kui ilmnevad esimesed märgid sellest, et olukord enam paremaks minna ei saa, ei ole tõenäoline ka suuremahuline kasumivõtt aktsiaturgudel.

Kose sõnul on ka koroonaviiruse leviku tendentsid lootustandvad. „Oluline näitaja on uute nakkusjuhtumite arvu stabiilne vähenemine kõigis riikides, kus vaktsineerituid on juba suhteliselt palju. Aprillis liitus selliste piirkondade nimekirjaga ka Euroopa Liit, kus vaktsineerimisprotsess on võrreldes varasemate kuudega lõpuks hoo sisse saanud," ütles Kose.