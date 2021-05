Mees sai tohutult kingitusi. Tuntud krüptoraha kaaslooja annetas COVID-19 abifondile ühe miljardi väärtuses koeramünte

See ärgitas kümneid teisi koerateemaliste müntide loojaid reklaamlaine harjal sõitma ning kandma tohutul hulgal oma raha Vitaliku rahataskusse, lootes sellega saavutada samasugust edu nagu saavutas SHIB-i. Vitaliku rahakotti on praeguseks kantud 40 lehekülje jagu erinevate müntide hoiuseid, mida võib oma silmaga näha siin .

Reklaamtriki suur risk oli see, et mitte miski ei takistanud Vitalikut kõiki neid kingitusi valuutaturule tagasi kandmast. Krüptomaailmas nimetatakse sellist tegutsemist “põletamiseks” või “vaiba alt ära tõmbamiseks”.

Juhtus see, et Vitalik kandis miljardi dollari väärtuses SHIB-i münte India Covid-Crypto nimelisele abifondile, millega kogutakse annetusi hapnikukontsentraatorite ja -balloonide jaoks. Selguse huvides olid mündid ülekande ajal väärt 1 miljardit dollarit, mida Covid-Crypto asub nüüd päris raha eest maha müüma. Jääb ainult üle spekuleerida, kui palju on SHIB mündid väärt selleks ajaks, kui need reaalseks rahaks ümber arvestatakse.