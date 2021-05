Swedbanki klientide enimostetud aktsiate seas olid viie Eesti ettevõtte aktsiad ja müügitopis kaks siinset aktsiat

Ignitis Grupp avaldas 2021. aasta esimese kvartali tulemused, kust selgus, et müügitulu oli kasvanud võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga 20,8%.

Coop Pank aktsionärid otsustasid korralisel üldkoosolekul, et 2020. aasta majandusaasta kasumist aktsionäridele dividende ei maksta. Ühtlasi avaldas Coop Pank 2021. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused, kust selgus, et puhaskasum tõusis võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga 17%.

Pandeemia mõjudest tulenevalt on Tallink Grupp otsustanud 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2021. aasta esimese kvartali majandustulemused avaldas Šiauliu pank. Esimese kvartali tulemuste põhjal on netokasum võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga tõusnud 48%. Lisaks teavitas ettevõte, et aprillis makstakse aktsionäridele dividende. Dividendide maksmisest teavitasid ka Merko Ehitus ja Nordecon ja Harju Elekter. Samuti avaldas Harju Elekter 2021. aasta esimese kvartali tulemused, millest selgus, et perioodi puhaskasum vähenes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 57,8%.