Jaak Madison hääletas Eesti turismisektorile Euroopa Liidu eelarvest 4,5 miljoni eraldamise vastu

Madison seletab, et ta ei taha mängida rehepappi: "Ühest küljest me ei poolda sellist lähenemist, kus riigid peavad kinni maksma teiste riikide abifonde. Aga kui me sealt ise raha saaksime, siis oleme sellega justkui rõõmsalt nõus."

4,5 miljonit eurot on ka riigieelarve kontekstis pisku, leiab Madison. "Meil ei ole mingit põhjust kuskilt abiraha nuruda, sest tegelikult on Eestil ka riigieelarveliselt olemas võimekus sellega toime tulla. Eelmine valitsus sai mullu kevadel kriisimeetmetega hakkama ja see oleks täpselt samamoodi võimalik ka tänasel päeval, kuid praegune koalitsioon eelistab vasakpoolset majanduspoliitikat."

Euroopa Liidu rahatrükimasinad töötavad hetkel täisvõimsusel ning Madison märgib, et tema arvates pole see õige. "Ükski sent Euroopa Liidust ei tule niisama heategevusena, seega ma ei saanud antud ettepanekut ka maailmavaatelistel ja ideoloogilistel põhjustel toetada."

Suurem osa Identiteedi ja Demokraatia fraktsioonist, kuhu kuulub ka Jaak Madison, hääletas sealjuures Eestile raha eraldamise ettepaneku poolt. Madison põhjendab seda faktiga, et Lõuna-Euroopa riikidele eraldati sarnastel alustel tunduvalt rohkem raha kui Eestile. "Neid toetati mitmesaja miljoni euroga. Aga ma ütlesin fraktsioonis kohe, et mina seda ettepanekut toetada ei saa. Selline sotsialism vabaturumajanduses kaua ei kesta."

Fraktsioonis sees sedasi hääletamisele viltu ei vaadata, räägib Madison. "Iga delegatsioon – mina olen ühemehedelegatsioon – saab kujundada enda seisukoha ja hääletus on vaba. Loomulikult delegatsioonide nõunikud räägivad omavahel ning annavad teada, mis nende positsioon on. Mina andsin sedasi kohe teada, et seda ettepanekut toetada ei saa."