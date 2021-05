E-kaubanduse gigant prognoosib: kas lähiaastal eelistavad tarbijad veelgi enam Euroopa e-poode?

„Pigu Grupp ja selle Eesti e-pood Kaup24 näeb juba täna, et tellimuste arv on kasvavamas just väikesaadetiste osas. Juba täna moodustab kuni 22-euroste tellimuste arv suure osa e-ostlemisest ning maksumuudatusega seoses on oodata kindlat tõusu,“ nentis Zilénas.

Ta tõi näitena esile, et selle hinnagrupi kõige populaarsemad tootekategooriad Kaup24 puhul on näiteks kosmeetika, lastekaubad, mitmesugused mobiiltelefonide tarvikud ning heli- ja fototehnika. Kaup24-st tehakse aastas ligi 320 000 kuni 22-eurost tellimust, kuid vastavalt maksumuudatustele kolmandatest riikidest tellitavatele kaupadele prognoositakse uueks aastaks hüppelist kasvu.

„Käibemaksupoliitika muutuse suureks eeliseks on see, et see loob võrdsemad võimalused kohalikele ja kolmandate riikide e-poodidele. See parandab kohaliku ettevõtluse olukorda ja avaldab seeläbi turule positiivset mõju,“ rõhutas Zilénas.