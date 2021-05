Aktsiisilangetuse eelnõu ületas esimese tõkke, ent finišisse ilmselt ei jõua

Riigikogu Isamaa fraktsiooni algatatud seadusemuudatus, mis hoiaks ära 2022. aastaks planeeritud aktsiisitõusud on täna Riigikogus esimesel lugemisel. Eelmisel nädalal toetas rahanduskomisjon seaduseelnõu esimese lugemise lõpetamist.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et aktsiisitõusude ära jätmise olulisust on rõhutanud mitmed ettevõtlusorganisatsioonid. "Meie eesmärk on hoida ära järgmise aasta maksu- ja hinnatõusud, mis takistaks Eesti ettevõtetel kriisist väljuda," ütles Kokk.