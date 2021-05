Bitcoin läks pärast Hiina krüptoraha piiranguid vabalangusesse

Tegu on juba teise suure langusega, sest mõne päeva eest teatas Elon Musk, et Teslasid enam bitcoin'ide eest osta ei saa. Krüptoraha langus on mõjunud negatiivselt ka aktsiaturgudele ning taas kerkib küsimus, kuidas investeerida suure inflatsiooniohu olustikus. Muu hulgas on oluliselt langenud ka Tesla aktsia.