Huvitav lüke! Tuntud Eesti kindlustusfirma pakub asendusauto asemel jalgratast

„Palju rohkem Eesti elanikke võiks liiklusvahendina eelistada jalgratast ja seda eriti suvel. Jalgratas on tervislik ja keskkonnasõbralik valik, lisaks jõuab rattaga linnas liigeldes sageli kiiremini kohale kui autoga. Jalgrattaalgatusega tahame anda oma panuse, et hoida loodust ning pakkuda autoomanikele keskkonnasõbralikumaid lahendusi,“ ütles ERGO sõidukikindlustuse riskijuht Mikko Pilt.

Pilt lisas, et kuigi jalgratas on suvel mugav ja kiire liiklusvahend, siis näiteks Tallinnas sõidab rattaga igapäevaselt kõigest mõni protsent linnaelanikest. Seda on Pilti sõnul kordades vähem, kui näiteks naaberlinnas Helisingis.