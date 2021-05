Swedbank suhtub Kaubamaja aktsiasse paremini, kuid aktsia maksab palju

Neutraalne soovitus, kuid aktsia hind on kõrge

Kuna Baltikumi uute autode müük on olnud oodatust parem, tõstsime oma 2021. aasta müügi ootuseid 779 miljonilt eurolt 789 miljonini. 2022. aasta ootuseid tõstsime 773 miljonilt eurolt 778 miljonini. Jätkuvalt eeldame, et Lidli Eestisse tulek peatab aastal 2022 Supermarketite segmendi kasvu ning lükkasime edasi ka ootused Tallinna kaubamaja hoone ehituse alustamiseks 2023. aastasse, vähendades investeeringute ootusi aastaks 2022. Eeldatava autode müügikasvu tõttu tõstsime oma 2022. ja 2023. aasta EBITDA prognoose 67 miljoni euroni. Peame eeldatavat 2022 aasta ettevõtte väärtuse/EBITDA (9x) suhtarvu õiglaseks, ehkki hinna/kasumi (20x) suhe on ettevõtte keskmisest kõrgem, mis meie hinnangul suurendab aktsia languse riski. Tõstsime hinnasihi 9,3 eurole (varem 9,0 eurot) ja soovituse vähenda tasemelt neutraalsele.