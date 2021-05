Loe ja imesta! Kentsakad juhtumid personalitööst: emaga töövestlusele ja intervjuu eest 30 eurot tunnis

30 eurot tunnis tööintervjuul osalemise eest

Personalitöötajad otsivad sageli ise aktiivselt kandidaate, seega võivad head tööinimesed saada ootamatult telefonikõne pakkumisega tulla tööle või osaleda mõnel konkursil. Kui inimesel on neid õnnelikuks tegev töö juba olemas, siis võetakse seda kui komplimenti ja keeldutakse viisakalt, aga juhtub sedagi, et kandidaat vastab, et ta võib tulla tööintervjuule kui talle makstakse kulutatud aja eest 30 eurot tunnis.

Jaan ei räägi eesti ja Sergei vene keelt

Isegi kogenud personalitöötajad kipuvad looma stereotüüpseid eelduseid inimeste nimede põhjal. Praktikas on juhtunud korduvalt, et kui helistada näiteks Jaan Tammele* või Jüri Kasele, selgub, et inimene teisel pool toru ei räägi üldse eesti keelt. Traditsiooniliste vene nimedega juhtub aga üha sagedamini, et nime taga on eestlane, kes ei oska isegi tagasihoidlikul tasemel vene keelt.

Ema saadab CV ja tuleb intervjuule kaasa

Enamasti panevad inimesed tööle kandideerides oma CV ise kirja ja teele, aga mõnikord teevad seda nende eest elukaaslased, emad ja vanaemad, isegi kui kandideerija pole sugugi väga noor. Mõnel juhul pole inimesed isegi kursis, mis nende CV-sse kirja on saanud. On juhtunud, et kolmandad isikud tulevad ka tööintervjuule kaasa, näiteks kardab ema, et tema täisealine poeg ei saa ise enda oskuste müümisega hakkama ja usub tõsimeeli, et tema kohalolekust võiks olla kasu.

Hommikumantlis või pidžaamas videointervjuul

Kui füüsilisele kokkusaamisele tullakse enamasti üksi ja korrektselt riietunult, siis videointervjuudel osalevad ka kodus olevad väikelapsed ja koduloomad, kes otsivad tähelepanu ja ronivad sülle. Mõnikord aitavad teised pereliikmed lahendada videointervjuuga seotud tehnilisi probleeme, aga tihti satuvad nad videosse või audiosse ka täiesti juhuslikult.