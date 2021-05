Euroopa Liit ostab Pfizerilt veel kuni 1,8 miljardit doosi koroonavaktsiini

Leping võimaldab osta 900 miljonit doosi olemasolevat vaktsiini ja viirusevariantidele kohandatud vaktsiini (vajaduse korral ja kui see on heaks kiidetud). Samuti on võimalus osta veel 900 miljonit lisadoosi.

Lepingu kohaselt tuleb vaktsiini toota ELis ja selle olulised komponendid hankida samuti EList. Ühtlasi on selles sätestatud, et vaktsiinitarned ELi on tagatud alates tarnimise algusest 2022. aastal. Uus leping tugevdab ELi vaktsiinitootmisvõimsust, mis lubab aidata teisi turge mujal maailmas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas: „Oleme uuele lepingule alla kirjutanud ja see on nüüd jõus. See on hea uudis meie pikaajaliseks võitluseks Euroopa kodanike kaitsmisel viiruse ja selle variantide eest! ELis on tagatud kuni 1,8 miljardi doosi tootmine ja tarnimine. Teiste tootjatega sõlmitavate võimalike lepingute puhul järgitakse sama mudelit, et see tooks kõigile kasu.“

BioNTech on Saksa ravimifirma, kes teeb koostööd USAs asuva firmaga Pfizer, et töötada välja informatsiooni-RNA (mRNA) molekulidel põhinev vaktsiin. MRNA-l on bioloogias tähtis roll, sest see edastab juhiseid DNAst rakkudesse, kus toimub valkude süntees. Need juhised teevad mRNA-vaktsiinis viirusest kahjutuid fragmente, mida inimorganism kasutab immuunvastuse tekitamiseks haiguse ennetamisel või selle vastu võitlemisel.

Liikmesriigid võivad uute vaktsiinide ostmiseks kasutada REACT-EU paketti, mis on uue taasterahastu „NextGenerationEU“ üks suuremaid programme, millega jätkatakse ja laiendatakse kriisile reageerimist ja kriisi tagajärgede kõrvaldamist.