Üle poole leedukatest saavad endale piirangutest vabastava "võimaluste passi". Eri vaktsiinide puhul kehtivad erinevad reeglid

Leedu majandusministri asetäitja Vincas Jurgutis kinnitas ettevõtjate esindajatele, et vaja on "võimaluse passi", mitte oodata tegevusvõimaluste avanemiseks lihtsalt epidemioloogilise olukorra paranemist. "Alates esmaspäevast suudame luua ettevõtlusele vabamaid tingimusi. Majanduse elavdamiseks võiksid inimesed kasutada erinevaid teenuseid. Võimaluste pass aitab meil seda teha," ütles aseminister.

Ta kinnitas, et on jäänud veel kokku leppida viimastes nüanssides ning dokumendi ettenäitamises piisab nutitelefonist või tahvelarvutist.

"Võimaluste pass" võimaldab teil pääseda kohvikutesse ja restoranidesse, käia bowlingus, kasiinodes, võtta osa siseruumis toimuvatest üritustest, kus osaleb vähem kui 500 inimest(150-500 osalejaga üritustel peavad endiselt kõikidel osalejatel olema istekohad ehk suuri prallesid Leedus korraldada ei saa). "Leedul on ilma passitagi palju võimalusi, erinevalt Taanist, kus taolist dokumenti on vaja kõikjal," ütles Yurgutis. Toitlustuskohtades saab ühe laua taga istuda kuni 10 inimest. Võrdluseks: ilma passita võib ka tänaval ühe laua taga istuda ainult kaks inimest.

Leedu vaktsiinipassiga saab osaleda üritustel, kus on kohti kuni 500 inimese (vaatajad peaksid hõivama mitte rohkem kui 75%) jaoks. Samuti saab sõita kruiisilaevaga, mängida piljardit ja keeglit. Samuti võimaldab pass vangide lähedastel taas külastusvisiite vanglatesse. Ehk üks oluliseimaid muudatusi on aga see, et dokumendi abil saab lõpuks piiranguteta tööle naasta.