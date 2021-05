Tõsine katastroof. Häkkerid jõudsid väikeriigi haiglateni. Ähvardatakse lekitada patsientide isikuandmed, nõutakse miljoneid

Eelmisel nädalal häkkerite poolt iirlastest patsientidelt varastatud meditsiinilist ja isiklikku teavet jagatakse nüüd veebis. Nende seast leiab aga ka sellist informatsiooni nagu koosolekute protokollid, seadmete ostmise üksikasjad ja kirjavahetus patsientidega.

Iirimaa oli sunnitud sulgema suure osa riigi tervishoiu IT-süsteemidest



Iirimaa tervishoiuteenuste juht on püüdnud välja selgitada, kui suurt osa patsientide andmeid rünnak ohustas, mis sundis Iirimaad laialdaselt sulgema IT-süsteeme, mis teenindavad miljoneid haiglaid. Financial Times oli esimeste seas, kes kontrollis ja kinnitas, et patsientide isikuandmed on tõepoolest lekkinud selle tagajärjel, mida Iirimaa juht Micheál Martin teisipäeval kirjeldas kui õudset rünnakut.



Ründe taga on end ContiLocker Teamiks nimetav kuritegelik üksus ja sealt tulenev sõna conti tähendab küberrünnaku tüüpi, mille ohvriks langeski Iirimaa tervishoid. Seda iseloomustab süsteemide kontrolli alla võtmine ja andmete varastamine. Contit seostatakse Venemaalt ja Ida-Euroopast alguse saanud ja nüüd laialdaselt tegutseva rühmitusega.

Andmeid pakutakse tumeveebis



Nii patsientide kui ka haiglate faile pakuti ContiLocker Team'i ja nimetu kasutaja vahelises vestluses, mida saab vaadata eraldi veebi- ja tumeveebi linkide kaudu. Tumeveebi vestlusakna kaudu väitsid häkkerid, et nende käsutuses on 700 gigabaidi suuruses andmeid, sealhulgas patsientide koduaadressid ja telefoninumbrid, samuti töötajate töölepingud, palgaandmed ja finantsaruanded.



"Hea uudis on see, et oleme ärimehed. Tahame saada lunaraha kõige eest, mis tuleb saladuses hoida," lisas ContiLocker Team, nimetades andmete tagastuse summaks 19,99 miljonit dollarit. Iiri riiklik küberturvalisuse keskus teeb koostööd mitmete üksustega, et varastatud informatsioon leida ja seejärel veebis piirata ligipääsu isikuandmetega tutvumiseks.

Iirimaa terviseminister Stephen Donnelly ütles, et küberkuriteona tehtud rünnak ei olnud mitte ainult riigi tervishoiusüsteemi, vaid kõigi Iirimaa kodanike vastu. "Sellise rünnaku mõju on südantlõhestav," lisas Donnelly. Arstid on hoiatanud, et patsiendid kannatavad, kui nad ei suuda jätkuvalt laboritulemusi töödelda ja on sunnitud plaanilisi visiite edasi lükkama.