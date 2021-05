Tuhandetele on leevendus tulemas, kuid vaid siis, kui töötuse määr ületab teatud piiri

„Kuna töötushüvitisi määratakse maksimaalselt aastaks, on tuhandetel töötutel lähiajal töötushüvitiste maksmine lõppemas. Samas on COVID-19 kriisist tulenevate piirangute ja kaudsemate mõjude tõttu töötutel endiselt keeruline tööd leida," sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Eilse seisuga oli Eesti töötuse määr 8,2 protsenti. See teeb kokku 53 707 inimest.

Töötushüvitiste ajutise pikendamise meetme idee on seotud sotsiaalministeeriumis väljatöötatud töötushüvitiste süsteemi korrastamise ettepanekutega, mille üheks osaks oli ka töötushüvitiste maksmine korraldada püsivalt ümber vastavalt majandustsüklitele, mis võimaldaks maksta hüvitisi pikemaajaliselt siis, kui majanduses on raskemad ajad ning tööotsimise periood on pikem ning lühemalt siis, kui töötus on väike.