Mõnevõrra ootamatult on maailma esirikkuriks tüürimas uus nimi, kes on pärit Euroopast

Arnault läks äsja mööda Elon Muskist, kelle vara väärtus on kahanemas. Prantslase varandust hinnatakse 162 miljardile ning Muski oma 161 miljardile dollarile. Bezos on 187 miljardiga esimene, Gates 146 miljardiga neljas.

Viimased nädalad on aga olnud pehmelt öeldes kehvad. Tesla aktsia hind on langenud oluliselt. Kui veel aasta alguses oli aktsia hind 900 dollari peal, siis nüüd jääb see 580 dollari kanti. Kolme ja poole kuuga lausa 35% langust.