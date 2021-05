Eksperiment: võõrtöölistele korteri üürimine tekitab omanikele hirmuhigi

Äripäev tegi eksperimendi, millest selgus, et üürileandjad pole tegelikult valmis Ukraina, Valgevene või muid võõrtöölisi oma korterisse võtma, isegi kui see tähendab, et korter pikemalt tühjana seisab. Põhjused peituvad halbades kogemustes ja järeldus üks - las üürivad konkurentide kortereid.