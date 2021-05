Sisseastumiskatsed Jõhvi tehnoloogiakooli meelitasid tuhandeid kandideerijaid: huvilisi on nii Soomest kui Brasiiliast

Kooli kandideerimine on kaheosaline. Esmalt tuleb kooli kodulehel www.kood.tech läbida test, mis hindab kandideerija mälu, analüütilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust. Testi tegemiseks ei ole vaja teha spetsiaalset eeltööd. Oluline on varuda testi tegemiseks poolteist tundi, kuna test tuleb läbida ühe korraga.

"Tänase seisuga näitab sisseastujate statistika, et veerand kandideerijatest on pärit Ida-Virumaalt, aga huvilisi on ka Soomest, Lätist ja isegi Brasiiliast," kommenteeris Jõhvi tehnoloogiakooli juht Elle-Mari Pappel. "Suur hea meel on ka näha, et ligi 30% kandideerijatest on naised," lisas Pappel.

Teise sammuna kutsutakse 600 parimat testi läbinud kandidaati suvel kolmenädalasele katseperioodile Sprint. Seal algab juba programmeerimisõpe ning väga intensiivsete päevade jooksul peavad kandidaadid lahendama erinevaid ülesandeid nii üksi kui ka meeskondades. Suvine sprint ja kooli tegevus algab Sillamäel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses kuni Jõhvis asuva koolihoone valmimiseni. Nii Sillamäel kui Jõhvis on õppijatele olemas ka tasuta majutuskohad.

Kool toimib 01 Edu System programmi põhjal, mis on üles ehitatud ise- ja grupiõppele. Jõhvi tehnoloogiakooli saavad kandideerida kõik vähemalt 18-aastased vähemalt põhiharidusega õppimishuvilised. Varasem programmeerimiskogemus ei ole vajalik. Koolis õppimine on tasuta ja juhendmaterjalid on saadaval nii inglise, eesti kui ka vene keeles.

Jõhvi Tehnoloogiakool on uudne praktilist täiendharidust pakkuv kool täiskasvanutele, mis aitab vähendada üha kasvavat nõudlust tarkvaraarendajate järele. Kool asub Jõhvis, et mitmekesistada Ida-Virumaa haridusmaastikku ja pakkuda kohalikele inimestele ja regioonile tervikuna uusi arenguvõimalusi. Kooli asutajad on Taavet Hinrikus, Marek Kiisa, Mari-Liis Kitter, Maarja Pehk, Merlin Seeman, Rainer Sternfeld, Ede Tamkivi ja Martin Villig.