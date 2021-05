Tallinn tahab seadust, et saaks tegeleda lärmakate külaliskorteritega

Kuigi olukorda on ministeeriumitega arutatud, ei ole mingit abi soovitustest lahendada probleemid olemasolevate seaduste abil ning külaliskorterid vajavad eraldi regulatsiooni, nentis Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ettevõtlusminister Andres Sutile saadetud kirjas.

MKM-i asekantsleri Kristi Talving küll nõustub, et turismi vanalinnas peab arendama nii, et arvestataks ka kohalike huvidega, kuid lisas, et korterite väljaüürimise keelamise ja piiramise asemel tuleks püüda leida mõni muu abinõu.