Maailma rikkamad purjetavad koroonast eemale. Luksusjahtide müük jõudis karantiini ajal rekordnumbriteni

Väljaanne ennustab, et jahtide müük järelturul püstitab see aasta rekordi. Sellest hoolimata kommenteeris USA Riiklik Jahtitootjate Assotsiatsioon, et müük oli 2020. aastal suurem kui viimase 13 aasta jooksul. "Nii uute kui ka kasutatud jahtide turg on kuum," ütleb VesselsValue'i superjahtide juht Sam Tucker. "Müük purustab rekordeid ja trend on tugev."

Uus piirangute vältimise viis

Väiksema eelmüügis olnud superjahi hind jääb vahemikku üks kuni viis miljonit eurot. Ajakirja Boat International peatoimetaja Stuart Campbell jagab, et jahi ülalpidamine läheb omanikule maksma umbes 200 tuhat eurot aastas, mis sisaldab meeskonna palka ning kütuse- ja parkimiskulusid.

Campbelli sõnul toetab jahtide nõudlust sel aastal väga jõukate inimeste rühm, kes püüavad sellisel viisil vältida Covid-19 pandeemia ajal kehtestatud karantiinipiiranguid ja sulgemisi. Toimetaja lisas, et üle poole luksusjahtidest müüakse Ameerika Ühendriikides, kus inimesed liiguvad Ameerika territoriaalvetes, vältides reisipiiranguid.

Jeff Bezose ujuv loss koodnimega Y721



Sel nädalal sai teatavaks, et suurima veebipoe Amazon asutaja ja maailma rikkaim mees Jeff Bezos on soetanud uue hiigeljahi. tegu on moodsa 127-meetrise kolmemastilise purjelaevaga. Hinnanguline jahi maksumus on umbes 500 miljonit dollarit, mis Bezose jaoks tilk ookeanis, kelle varandus kasvas eelmisel aastal ühe päevaga 13 miljardit ja on nüüd umbes 200 miljardit dollarit.

Ekspertide sõnul ujuvasse lossi mahuvad autod, luksuslikud kiirpaadid ja suure tõenäosusega ka mini-allveelaev.

Mis on superjaht?