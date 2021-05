Endine minister: kas tulus riigifirma on vaja maha müüa eelarvemiinuse katteks?

Seda, milliseid lahendusi rahatrükk ning odavad laenud lõpuks nõuavad, me veel ei tea - keegi ei tea - küll aga võib eeldada, et Prantsusmaad, Itaaliat või Saksamaad riigina pankrotti viivad lahendusvariandid erilist toetust ei kogu. Meil aga tasuks ehk Leedu ja Soomega vestelda.

Täna oleme olukorras, kus riigil on ligipääs odavale laenurahale. Odavuse määr on osalises sõltuvuses varasemate aastate majanduspoliitikast, kuid odavat raha jagub ka mitte-eeskujuliku eelarvepoliitikaga riikidele.

Olemasolevat tulubaasi juba kehtivate maksude näol peetakse samas justkui väljateenituks, tajumata seda, et selle uskumuse vundamendi tugevus sõltub pakutava „teenuse" aja- ning asjakohasusest. Iga nelja aasta järel annavad valijad sellele hinnangu ning 2019. aasta hinnang oli kõike muud kui kiitev. See oleks võinud olla ka kainestav, kuid vastavaid märke pole veel ilmnenud.

Lisaks on näiteks investeeringumahukate idufirmade puhul ka riskiprofiilid ja majandustulemustele seatavad nõudmised harjumuspärasest erinevad. Pilt on keerukam kui „minu vs teiste raha" vastandus näidata suudab.

Küsimus on eelarvepuudujäägis ning selle katmise allikates. Kärped? Laenud? Maksud? Nädala alguses tekkis arutelu Operaili osalise müügi osas , mis kandus erinevatesse riigi majandustegevusi hindavatesse keskusteludesse. Kas riiklik äritegevus võiks olla lahenduse üheks osaks ning millised on selle mõistlikkuse piirid? Millal tulud sisse kasseerida? Kas riik saab üldse olla hea omanik?

Selle laenuraha abil on võimalik rahastada strateegilisi valdkondi ning tegevussuundi. Saab muidugi ka auke lappida, kui need ohtlikuks on muutunud. Olen samas nõus, et kasvavate püsikulude laenurahaga katmine saab olla vaid lühiajaline strateegia, mille osaks peab omakorda saama tegevuskulude põhjendatuse hindamine ja terviklik optimeerimine.

Laenurahaga kännu tagant minema

Selle kõige eelduseks on aga kestliku strateegia olemasolu, sest printsiibid, hinnangud ja otsused peavad millelegi kinnituma. Iga €-sümboleid sisaldav võidukalt esitletud dokument, mille mõistmine ka valdkonna ekspertidele raskusi valmistab, pole ilmtingimata aga strateegia, ammugi veel kestlik.

Pakun siinkohal - suvel ilmselt ülevaatamisele minevasse ning riigi järgmiste aastate arengut oluliselt mõjutavasse - strateegiasse paar mõtet.

Selleks, et hiljem kulusid kokku hoida,tuleb tihti esmalt kulusid ajutiselt suurendada.

Esiteks laenuraha kulutusteks kasutamise osas. Minu kogemuse järgi on eduka kulude optimeerimise ning parema tasakaalu leidmise ettevõtmise osaks enamasti selle algusjärgus tehtud investeeringud kestlikuma süsteemi loomisesse. Ehk siis - selleks, et hiljem kulusid kokku hoida ning kokkuhoidmisviisiga endale mitte jalga tulistada, tuleb tihti esmalt kulusid ajutiselt suurendada.

Peenhäälestuse ja mikromanööverduse abil on võimalik kestlikku arengufaasi jõudnud hästi töötavat süsteemi vastavalt kogutavatele signaalidele jooksvalt kohendada, kuid ma ei ole veendunud, et hetkel on meie ees hästi töötav süsteem. Laenuraha annaks vähemasti teoreetiliselt meile võimaluse mitmes valdkonnas kännu tagant minema saada. Oluliste valdkondade otsus sõltub aga taaskord strateegiast.

Digi- ja rohepööre on juba välja hõigatud kui prioriteetsed valdkonnad. Kindlasti ei saa need olla ainsad - täna toimuv näitab, et ka näiteks tervishoiuvaldkond vajab ümbermõtestamist, kasutades valdkonna ekspertide kogemust ära enamal määral kui libakaasava kummitempli-funktsioonina „parem kui mitte midagi" plaanidele hinnangu andmisel. Tööhõive. Regionaalne areng. Riigihalduse mõtestatud reform.