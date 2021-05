Taavi Aas on saanud kirja, mille pealkiri on "Transpordi valdkonna ametite reorganiseerimisega seotud koondamised". Selle sisus on mainitud oluliste kohtade koondamist sel aastal alustanud ühisametis ning nõutakse karmil toonil aru, kuhu on kulunud 1,4 miljonit eurot, mis ametite ühinemise peale kuluma pidi. Meremehed on pettunud, et neile antud lubadusi ei ole täidetud ning nad näevad, et oleme astumas kompetentsi osas mitmeid samme tagasi. Transpordiameti juht Kaido Padar ei ole nendega nõus ning ütleb, et merendus on saanud riigi silmis hoopis palju tähtsamaks.